¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡¡£´£°£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥ó¥¿¤ÈÂçºå¾ë¸ø±à¤òÎý¤êÊâ¤¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ç£ì£ï£â£å¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬£·Æü¡¢Âçºå¾ë¡¦ÂÀÍÛ¤Î¹¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÂçºå£²£°£²£µ¡×¤Î¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô£±¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤È¤¿¤¿¤«¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£»²²ÃÈñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¼óÅÔ·÷¡¦´ØÀ¾·÷¹ç·×£²£´¤ÎÉÂ±¡¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡ÍÛ¸÷¹ß¤êÃí¤°Âçºå¾ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×£Ô£Å£Ô£Ó£Õ£Ù£Á¤éÃøÌ¾¿Í¤È£´£°£°£°¿Í°Ê¾å¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¡Ê²ñ¾ì¡Ë¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¾Ð´é¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¼«¿È¤â£´¥¥í¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¥³¡¼¥¹¤òÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£