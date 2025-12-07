¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡×¤¬12·î10Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¡ª¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¤âÆ±ÆüÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡×¤ò12·î10Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶â¥·¥ã¥ª¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥° ¥á¥¬¥ß³«È¯¼¼¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡×
¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×
¡Ú12·î10Æü(¿å)¤è¤ê¡Û #¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖPUNI¡ùMOFU¶â¥·¥ã¥ª¡×¡õ¡ÖÆ±¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤´Í½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£- ¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸ø¼°/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) December 7, 2025
·ò¹¯Åª¤Ê³ì¿§¤È¥´ー¥ë¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¡£
ÁÇÂÎ¤ÏBlock2ÁÇÂÎ½é¤Î¥¹¥¥ó¥«¥éーE¤òºÎÍÑ¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ö¥í¥°¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ªhttps://t.co/JNZyMXrqrw pic.twitter.com/C54WyDPuix
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama