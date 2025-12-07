¡ÚPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡Û ¡Ú¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡Û Í½Ìó³«»Ï¡§12·î10Æü11»þ È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¡§Ì¤Äê

¡¡¥³¥È¥Ö¥­¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡×¤ò12·î10Æü11»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£È¯ÇäÆü¤È²Á³Ê¤Ï¶¦¤ËÌ¤Äê¡£

¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡ÖPUNI¡ùMOFU ¥·¥ã¥ª¡×¤Î¥¢¥Ê¥¶ー¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶â¥·¥ã¥ª¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¡£

¡¡º£²ó¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥° ¥á¥¬¥ß³«È¯¼¼¡×¤Ë¤ÆËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü»þ¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÁü¤È¶¦¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤âÆ±Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÖPUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª¡×

¡Ö¥á¥¬¥ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹ M.S.G PUNI¡ùMOFU ¶â¥·¥ã¥ª ¥¢¥¤¥Ç¥«ー¥ë¥»¥Ã¥È¡×

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama