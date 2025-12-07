ÂçµÜ¤Þ¤µ¤«¡Ä3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤âÂçµÕÅ¾Éé¤±¡¢»Ë¾å½é¤ÎJ3¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤Ê¤é¤º¡¢µÜÂô´ÆÆÄ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡ÂçµÜ3¡Ý4ÀéÍÕ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢6°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçµÜ¤ÏÅ¨ÃÏ¡¦¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Ç3°Ì¤ÎÀéÍÕ¤Ë3¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¡¢»Ë¾å½é¤ÎJ3¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÂçµÜ¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éFWÄÅµ×°æ¤¬¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÇDF»Ô¸¶¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏMFÀô¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏDF´Ø¸ý¤¬¥ß¥É¥ë¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ÆÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾3Ê¬¤Ë¤â¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éMF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¡¢3ÅÀÌÜ¡£»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±26Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¤ï¤º¤«16Ê¬¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡³«ËëÁ°¤ËÄ¹ß·Å°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²áµî¤ËÎã¤¬¤Ê¤¤2Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤è¤¦¡×¤Èº£µ¨¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ÎÆ»È¾¤Ð¤Î9·î¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²òÇ¤¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤È¡¢¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¤¬¤½¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£¿·»Ø´ø´±¤ÏÁáµÞ¤Ê²þ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°´ÆÆÄ¤Î»Ä¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¼«Æ°¾º³ÊÔ¡¤Î2°Ì°Ê¾å¤ÏÆ¨¤¹¤â¡¢6°Ì¤ËÆ§¤ß»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä©¤ßÂ³¤±¤¿º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¡£»Ë¾å½é¤ÎJ3¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¾º³Ê¤Ø¡¢²¼¹î¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦µÜÂôÍªÀ¸´ÆÆÄ¡¡²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤à¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áª¼ê¸òÂå¤Ê¤É¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÎ®¤ì¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤òÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡£