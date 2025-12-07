ÆÁÅç5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤êJ1²¦¼ê¡ªFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬ÃÍÀé¶âÆ±ÅÀ¥Ø¥Ã¥É
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¡¡ÆÁÅç1¡½1ÈØÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÌÄÌçÂçÄÍ¡Ë
¡¡ÆÁÅç¡Ê4°Ì¡Ë¤¬21Ç¯°ÊÍè5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎJ1¤Ë²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¡£ÈØÅÄ¡Ê5°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¡½1¡£°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¡¼¥°38»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¡×¡£ÁýÅÄ´ÆÆÄ¤¬¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¥º¥é¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤¿½Ä¥Ñ¥¹¤ä¥µ¥¤¥É¹¶·â¤Ç¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤ÏCK¤Ê¤É¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¤Ï°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾37Ê¬¡¢¸òÂå½Ð¾ì¤ÎDFÌøß·ÏË¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ã¥É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡11·î29Æü¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ¹ºê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡¢GKÅÄÃæÉö¤Ï¡ÖÍèÇ¯J1¤ÇÇ®¤¤»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ï13Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼ÀéÍÕÀï¡Ê3°Ì¡Ë¡£¾¡Íø¤ÇJ1ºÇ¸å¤ÎÀÚÉä¤òÆÁÅç¤ÎÃÏ¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡£¡¡