¡ÚÂîµåº®¹çÃÄÂÎWÇÕ¡ÛÆüËÜ¡¢½éV¤Ê¤ë¤«¡ª¡©¡¡¥É¥¤¥Ä²¼¤··è¾¡¿Ê½Ð¡¡º£Ìë¡ÈÄ¶¥¢¥¦¥§¡¼¡É¤ÇÃæ¹ñ¤ËÄ©¤à
¡¡¸ÞÎØ¿·¼ïÌÜ¤ÎÂîµå¤Îº®¹çÃÄÂÎ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï7Æü¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï8¡½3¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ò²¼¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡Àï¤ÏÆ±ÆüÌë¤Ë³«ºÅ¹ñ¤ÎÃæ¹ñÁê¼ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Âè1»î¹ç¤Ï°ËÆ£ÈþÀ¿¡¦¼ÄÄÍÂçÅÐ¥Ú¥¢¤Ç3¡½0¤Î´°¾¡¡£Âè2»î¹ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬2¡½1¤Ç·×5¡½1¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè3»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¾¾Åçµ±¶õ¤Ï1¡½2¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾Åçµ±¶õ¡¢¸Í¾åÈ»Êå¤Î¥Ú¥¢¤¬Ï¢¾¡¤·¡¢·×8¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡º®¹çÃÄÂÎ¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¼ïÌÜ¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ò³Æ»î¹ç3¥²¡¼¥à¤º¤Ä¹Ô¤¤¡¢¹ç·×8¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£·è¾¡¥ê¡¼¥°¤Ï8¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¤¡¢¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬½à·è¾¡¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡½à·è¾¡¤Î¤â¤¦1»î¹ç¤ÇÃÏ¸µ¡¦Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤Ë8¡½3¤Ç¾¡Íø¤·¡¢10ÀïÁ´¾¡¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï6Æü¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¡¦¥»¥«¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£5¡½8¤Çº£Âç²ñ½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢·è¾¡Àï¤â¾ìÆâ¤Ï¡ÈÄ¶¥¢¥¦¥§¡¼¥à¡¼¥É¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¡£²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£