¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬¡¢TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡Ù¡ÊÍèÇ¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÂ©»Ò¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ÖÅÄÌ¤Íè
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°¤Áê¥¯¥ß¥³»á¤È¡¢¹õÇþ¤Ï¤Â¤á»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡ÁÎø¿Í¤¤¤Ê¤¤Îò10Ç¯¤Î»ä¤ËÂ©»Ò¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤â³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥¢¥é¥µ¡¼½÷À¡¦Ì¤Íè¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¥à¥¹¥³¡É¤À¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Î»Ò¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ñ¥ÂÀ¤ÈÌ¾¾è¤ë¤½¤Î»Ò¤Ï¡¢Ì¤Íè¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤òÃçÄ¾¤ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2036Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍÄ¤¤ñ¥ÂÀ¤ò°ì¿Í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ñÌ¯¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ¤Íè¤ÎÉ×¡È¤Þ¡¼¤¯¤ó¡É¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò½é¸ø³«¡¡¸½¾ì¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤Õ¤¿¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¡È¿Æ»Ò´Ø·¸¡É¤ò±é¤¸¤ë»ÖÅÄÌ¤Íè¤ÈÅ·ÌîÍ¥¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¡ÊüÁ÷Æü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¡¡2¿Í¤È¤â¥â¥³¥â¥³¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÌ¤Íè¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¥ª¥Õ¥·¥çºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
