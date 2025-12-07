Î©Àî¤Ë¡È½Õ¡É¤¬Íè¤¿¡ª¡©±©À¸Á±¼£¶åÃÊVS¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡¢±Ê±ó¤Î¹¥Å¨¼ê¤¬·è¾¡Àï¤Ç·ãÆÍ¡ªÃ£¿Í¤Î±É´§¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡¿¾´ý¡¦Ã£¿ÍÀï
¡¡¾´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¤Ï12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¡ÖÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¸á¸å3»þ15Ê¬¤«¤é·è¾¡Àï¡¦±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡ËÂÐ ¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï¿¹Æâ¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±©À¸¶åÃÊVS¿¹Æâ¶åÃÊ ÃíÌÜ¤Î·è¾¡Àï
¡¡50Âå°Ê¾å¤Î¸½Ìò´ý»Î¤Î¤ß¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ýÀï¡¦Ã£¿ÍÀï¤Ï¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¡£¿¹Æâ¶åÃÊ¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡Âè1»î¹ç¤Ç¡¢¶¿ÅÄ¿¿Î´¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤òÇË¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢±©À¸¶åÃÊ¤Ï¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡Âè2»î¹ç¤Çº´Æ£¹¯¸÷¶åÃÊ¡Ê56¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸1970Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î±©À¸¶åÃÊ¤È¿¹Æâ¶åÃÊ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î¹¥Å¨¼ê¡£±©À¸¶åÃÊ¤Ï1985Ç¯¤Ë¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤Ï1987Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î¸ø¼°Àï½éÂÐÀï¤«¤é¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Ï16´ü¤òÀï¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌ¾¿ÍÀï¤Ï9´ü¡£ÊÝ»ý¼Ô¤ÈÄ©Àï¼Ô¤òÎ¾¼Ô¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÆ±°ì¥«¡¼¥É¤ÇÁè¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎãÇ¯4·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌ¾¿ÍÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¡¢Ã«Àî¹À»Ê²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡Ö¿¹Æâ¡¦±©À¸¤Ï¡È½Õ¤Îµ¨¸ì¡É¡×¤ÈÎã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë141¶É¤¢¤ê¡¢±©À¸¶åÃÊ¤¬80¾¡¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬61¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤òÀ©¤·±©À¸¶åÃÊ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤Î¤«¡¢¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬½éV¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ç®ÀïÉ¬»ê¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£»ý»þ´Ö³Æ30Ê¬¡¢ÀÚ¤ì¤¿¤é°ì¼ê30ÉÃÌ¤Ëþ¡Ê¥Á¥§¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯»ÈÍÑ¡Ë¡£
