¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£·Æü¡¦Ê¡²¬Ê¿ÏÂÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡Ë¡½¡½ÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾»³Íº²ð¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£¶ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬£²»þ´Ö£·Ê¬£µ£±ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£À¾»³¤È£³°Ì¤ÎºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¢£´°Ì¤ÎÂçÀÐ¹ª¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤¬£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡¢£²£·Ç¯½©³«ºÅ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
