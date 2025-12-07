¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Éüµ¢¤òÊó¹ð¡¡ ß¯¿Æ»Ò¡¢½ïÊý·ÃÈþ¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡Ö¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷Éüµ¢¡ª¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥ÊìÌ¼¤µ¤Þ¡¡ß¯·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢ß¯¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤»ºµÙ4¤«·î¤Ö¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡× ¤ÈÄÖ¤ê¡¢Éüµ¢¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¤Îß¯·Ã»Ò¤µ¤ó¡¢ß¯¤á¤°¤ß¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¤Ë¤â²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»öÉüµ¢¤ò½Ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ß¯¿Æ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤Î¤¦¤Á¤ÎÄï¤½¤Ã¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥ë¡¼¥ó¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶Ó²°¤Î¥¹¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡¢é¬é¯¤Î²Ö¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥È¥Ô¥±¤Î¶²ÎµÊÁ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡¢¡¢¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÐ»Ò¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò»Ò¼é±´¤Ë¤·¤Æ²Î¤ª¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¶á»Ò¼é±´¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï·¯¤µ¡¼¡×¤ä¡Ö¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
