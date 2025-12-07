7Ç¯¤Ö¤êÁ´ÌÌºþ¿·¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡Ö¡È4¥É¥¢¡É¥»¥À¥ó¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª 340ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ß¹âÀÇ½4WD¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥â¥Ç¥ë¡×¤â¥¢¥ê¡ª ÈþÎï¤Ê¡Ö8ÂåÌÜ¡×¹ë½£ES¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡2025Ç¯11·î4Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¥ÇÏ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¿··¿¥»¥À¥ó¡ÖES¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Êº×Åµ¤Ç¤ÎÈäÏª¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡Ö¡È4¥É¥¢¡É¥»¥À¥ó¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡1989Ç¯¤ËËÌÊÆ¤Ç¡ÖLS¡×¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ES¤Ï¡¢¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¤È²÷Å¬À¤òÈ÷¤¨¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î´ð´´¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8ÂåÌÜ¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÌÌºþ¿·¤Ç¡¢HEV¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÈBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼¡À¤ÂåÅÅÆ°¼Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè°Ê¾å¤ËÎÏ¶¯¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤âÃíÌÜÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ247ÇÏÎÏ¡¢BEV¡ÖES350e¡×¤ÏÌó224PS¡¢¡ÖES500e¡×¤ÏºÇÂç343PS¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼¡À¤ÂåBEV¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖLF-ZC¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¡ÖResponsive Hidden Switches¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¥Ò¥É¥¥¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±ÅÀÅô¤·Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤òÆ³¤¯UI¤È¡¢¾å¼Á¤Ê¼Á´¶¤¬Í»¹ç¤·¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¡ÈThe race that stops a nation¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¡£¥°¥ë¥á¤ä¥ï¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¼Ò¸ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ´ÑÀï¤¹¤ëÅÁÅý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤Îº×Åµ¤ò»Ù¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÈÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿··¿ES¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖLC500¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡ÖRX450h¡Ü¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÆâÁõ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¾Ã¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤ÏBEV¥â¥Ç¥ë¡ÖES500e¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÈÅÅÆ°²½¤ÎÍ»¹ç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÂæ¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿ES¤Ï2026Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏBEV¡ÖES500e¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¤¢¤ëº×Åµ¤Ç¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¼¡À¤ÂåÀïÎ¬¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£