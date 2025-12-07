¡ãµÁÊì¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡äÉ×¤ËÁêÃÌ¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¡×¥Á¥Ã¡¢ÌòÎ©¤¿¤º¤á¤¬¡ª¡ÚÂè3ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥â¥¨¡¢30ºÐ¡Ë¤ÈÉ×¡Ê¥³¥¦¥¤¥Á¡¢37ºÐ¡Ë¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡Ê¥«¥¤¥È¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼Â²È¤âµÁ¼Â²È¤â¤¦¤Á¤ÈÆ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ë¤ÏÎ¾¿Æ¡ÊÊì¥Þ¥¤¥³¡¢50Âå¸åÈ¾¡Ë¤ÈËå¡Ê¥ß¥¨¡¢26ºÐ¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¤è¤¯Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¼Â²È¤ØÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÎ¾¿Æ¤â·òºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏµÁÊì¡Ê¥¢¥±¥ß¡¢60Âå¸åÈ¾¡Ë¤Î¼ñÌ£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥°ºî¤ê¤¬¼ñÌ£¤ÎµÁÊì¤Ï¡¢ºî¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¾¤Ð¶¯°ú¤Ë»ä¤ä»ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶ÉµÁÊì¤Î²¡¤·¤ËÉé¤±¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëå¤Ï¡Ö»ä¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
»ä¤âµÁÊì¤Î¼êºî¤ê¥Ð¥Ã¥°¤Ï¿´¤«¤éÍ×¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¤·¡¢µÁÊì¤¬¤¦¤Á¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êì¤¬¡Ö¹¥¤ß¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÅÏ¤·¤Æ·Á¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤é¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¡¢µÁÊì¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤ÎÊÝ°é±à¥°¥Ã¥º¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£
ÊÝ°é±à¥°¥Ã¥º¤ò¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëºî¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤â°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤Þ¤ÇÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤«¤é°ÕÃÏ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÁÃÍ´Ñ¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÂ¾¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¤¤¤µÁÊì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âËå¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¡ÖÊÊ¤Î¶¯¤¤¿Í¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢µ¢Âð¤·¤¿É×¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÏµÁÊì¤ÈÙæ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤«¡¢Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
·ë¶É»ä¤Ï¤Þ¤¿µÁÊì¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃÇ¤ê¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â²È¤ÇÊì¤äËå¤Ëº£¸å¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Ëå¤Ï¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢Êì¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤À¤·¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÇº¤ß¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËå¤«¤é¤Ï¡¢²áµî¤ò´Þ¤á¤¿µÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËµÁÊì¤¬¶¯°ú¤ÇÊÊ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ¼Â²È¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êµÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤ò°¤¯¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Áá¤á¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¤É¤ó¤É¤óÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È