¾×·â¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¡Ä22ºÐ¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖÍî¤ÁÉð¼Ô¤¹¤®¤ë¡×1Ëç¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¿ôÊ¬´ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖñÙ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×
¡Ö¿ôÊ¬´ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡SKE48¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö(¤Û¤Î¤«¡¢22)¤¬¾×·â¤Îà¤¹¤Ã¤Ô¤óá¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LINE¤Î¥È¡¼¥¯²èÌÌ¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÍî¤ÁÉð¼Ô¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÉáÃÊ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤ÇÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿ôÊ¬´ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¤éÉáÄÌ¤ËÈþ¿Í¡×¡ÖñÙ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¾Î»¿¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£