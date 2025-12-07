¡ÈÁíÍø±×100²¯±ß¡É¥Æ¥¹¥¿»á¤¬¹Í¤¨¤ë26Ç¯ÃíÌÜ¤Î³ô¤È¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢´ØÏ¢¤Î³ô¤Ï¡Ä¡×
¡¡Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿»á¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£26Ç¯¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤ª¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤½¤Î¿´ÆÀ¤ò³Ø¤Ö¿·´ë²è¤Ç¡¢5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY¡¡TO¡¡LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡×ÎÓÅÄÍÎÊ¿¤È¼ò°æµ®»Î¤¬¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡1¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï05Ç¯¤«¤é¸µ¼ê300Ëü±ß¤ÇÅê»ñ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¤òÃæ¿´¤ËÃå¼Â¤ËÍø±×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÎß·×Íø±×100²¯±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¸åÆ£À²ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤É¤ÎÊÕ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌ´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À¨¤¤ºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃù¶â¤¬²¿²¯±ß¤È¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åê»ñ¤À¤ÈËÜÅö¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â100²¯±ß¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È1²óÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¤Ì´¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ò°æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢¤º¤Ð¤ê¡¢¥Æ¥¹¥¿¤µ¤ó¤¬¡È2026Ç¯Íè¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ô¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢³ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Æ¥¹¥¿»á¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢´ØÏ¢¤Î³ô¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£WBC¤¬¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¤É¤³¤Ç¤â¸«¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®ÀìÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ïº£¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£