Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢À¾»³Íº²ð2°Ì¡¡ÆüËÜÀªºÇ¹â¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¤¬3°Ì
¡¡Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó2025¤Ï7Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¿ÏÂÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¾»³Íº²ð¤¬2»þ´Ö7Ê¬56ÉÃ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢¤¬Äê¤á¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¡Ê27Ç¯½©¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬51ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤â2°Ì¤À¤Ã¤¿31ºÐ¤ÎÀ¾»³¤Ï¡¢3¿Í¤ÇÁè¤Ã¤¿»Ä¤ê3¥¥í¤Û¤É¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ°ìÅÙÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ÆÄÉ¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÙÃ«¶³Ê¿¤¬2»þ´Ö8Ê¬9ÉÃ¤Ç3°Ì¡¢ÂçÀÐ¹ª¤¬2»þ´Ö8Ê¬51ÉÃ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¤È¤â¤ËMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£