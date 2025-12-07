É÷´Ö½Ó²ð¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤¸¤í¤¦¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤é½Ð±é¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×ÉñÂæ½éÆü³«Ëë ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡Û¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¤Î½éÆü¸ø±é¤¬¡¢12·î7Æü¤ËÅìµþ¡¦IMM THEATER¤Ç³«Ëë¡£¾å±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µSTARTOÇÐÍ¥¡¦¸µÇµÌÚºä¥á¥ó¡¦¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤é¤¬ÉñÂæ¶¦±é
Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢27Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¡¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤À¡£
Èà¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿¥É¥é¥Þ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢Í¼Êý¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥ì¥¸¤Î¤¦¤Á¡¢Ã»¤¤Îó¤ËÊÂ¤ó¤ÀÃË¤¬¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤àÎÙ¤Î¥ì¥¸¤ò¸«¤Æ°Ü¤ë¤Ù¤¤«¤ò³ëÆ£¤·»Ï¤á¤ë¡ÖÍ¼Êë¤ì»þ¤Î³ëÆ£¡×¡Ê2023Ç¯²ÆÊüÁ÷¡Ë¡¢¥×¥í¤ÎÂå¹Ô¶È¼Ô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤¬¾ïÏ¢¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÂå¹Ô¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÂå¹Ô¼Ò²ñ¡×¡Ê2023Ç¯ÅßÊüÁ÷¡Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²È¤Ç¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¸µ¤Ø¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Î½÷À¤¬ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖÆ¿¤¦ÃË¡×¡Ê2023Ç¯ÅßÊüÁ÷¡Ë¤òÉñÂæ²½¡£¤Þ¤¿¡¢¿·ºî¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Áò¡×¤â¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
½Ð±é¤Ï¡¢É÷´Ö¡¢¤¸¤í¤¦¡¢Í¿ÅÄ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢ÂçÌîÂÙ¹¡¢ß·ÅÄ°é»Ò¤é¡¢ºÌ¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤â±ÇÁü½Ð±é¤¹¤ë¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ËºÝ¤·¡¢É÷´Ö¡¢¤¸¤í¤¦¡¢Í¿ÅÄ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£Æ±ÉñÂæ¤Ï¡¢12·î21Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§ÍÍ¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢Ì¤ÃÎ¤Î·Ð¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ º£¤Þ¤Ç±ÇÁü¤Ç¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ·Ð¸³¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ËËë´ÖVTR¤Î»£±Æ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»þ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ª¥â¥¯¥ê´ÆÆÄ°ÊÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ë½½¿ôÇ¯¿¶¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Ê±ÇÁü¡¢À§Èó¸«¤ËÍè¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
º£²ó¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Î¸Å¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¡É¤ÊÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ëè²ó¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õµ¤¤äµ÷Î¥´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÃúÇ«¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤¬¡¢»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¤Õ¤Ã¤È¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø±éÌ¾¡ÛÉñÂæ¡Ö¥Î¥ó¥ì¥à¤ÎÁë¡×
¡ÚµÓ ËÜ¡Û¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢°ÂÉôÍµÇ·¡¢ÃÝÂ¼Éð»Ê
¡Ú±é ½Ð¡ÛÆâÅÄ½¨¼Â
¡Ú½Ð ±é¡ÛÉ÷´Ö½Ó²ð¡¢¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢ÆüÌîÍ§Êå¡¢ÂçÌîÂÙ¹¡¢ß·ÅÄ°é»Ò¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë
¡ÚÆü Äø¡Û2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú²ñ ¾ì¡ÛIMM THEATER¡ÊÅìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¡Ë
