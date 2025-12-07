¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉJ2Éüµ¢¤Ø¡ª¡¡¥×¥ìー¥ª¥Õ½éÀï¤ÏÆî¶å½£¥Àー¥Óー¡¡¡ÖÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¡ª¡×¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤¯1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¥êー¥°Àï¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢J2Éüµ¢¤Ø¡¢7Æü¤«¤éºÇ¸å¤Î°ìÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¥×¥ìー¥ª¥ÕÁ°ºÇ¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«Æü¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¥êー¥°Àï¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡£ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡¢Í¥¾¡¡¦¼«Æ°¾º³Ê¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾º³ÊºÇ¸å¤Î°ìÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
3Æü¤ÎÎý½¬¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÁÆ¬15Ê¬¤Î¤ß¤¬ÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÀÞ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë¡Ö¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡Ø¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×
¡Ê²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¤ä¤ë¤È¤³¤í¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
7Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢J2¾º³ÊºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¡£¥êー¥°Àï¤Î3°Ì¤«¤é6°Ì¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÊý¼°¤Ç¤¹¡£PK·èÃå¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¥êー¥°Àï¤Î½ç°Ì¤¬¾å¤Î¥Áー¥à¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥êー¥°Àï4°Ì¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¡£ÇòÇ®É¬»à¤ÎÆî¶å½£¥Àー¥Óー¤Ç¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤ÈÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÜºê¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2Ê¬¤±2ÇÔ¤ÈÌ¤¤À¾¡Íø¤Ê¤·¡£µ´Ìç¤Î¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤Ø¡¢ÁêÇÏ´ÆÆÄ¤¬¤·¤¤ê¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡ÊÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë¡ÖÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¡×¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤êÊý¤Ç¤¹¡£»î¹ç»þ´Ö¤ò15Ê¬¤´¤È¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢»î¹ç¤ÎÆþ¤ê¡áÁ°È¾15Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¼ºÅÀ¿ô¤¬10¤È¡¢Â¾¤Î»þ´Ö¤ÈÈæ³Ó¤·ºÇÂ¿¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µÜºê¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥¹¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤âÂ¿¤¯¡¢J3ÆÀÅÀ²¦¤òÍÊ¤¹¤ë¹¶·â¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀéÉÛ°ìµ±Áª¼ê¡Ë¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÁê¼ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢¥¯¥í¥¹¤ò´ÊÃ±¤Ë¾å¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»×¤¤¤¬Âç»ö¡×
°ìÊý¡¢¶ì¼ê¤Ê»þ´Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ì¤ÐÆÀ°Õ¤Ê»þ´Ö¤â¡£ÁíÆÀÅÀ69¤Î¤¦¤Á¡¢7³ä¶á¤¯¤Î47¥´ー¥ë¤¬¸åÈ¾¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾31Ê¬°Ê¹ß¤Î½ªÈ×¤Ï¡¢23¥´ー¥ë¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¥êー¥°1°Ì¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëµÜºê¤Ï¡¢76Ê¬°Ê¹ß¤Î¼ºÅÀ¤¬Áí¼ºÅÀ¤Î3³ä¶á¤¯¤È¶ì¼ê¤Ê»þ´ÖÂÓ¡£¥Áー¥àºÇÂ¿10¥´ー¥ë¤òµó¤²¤¿²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ©ÅÀ¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤ËÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤Ç¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤Î¼ºÅÀ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ê¤òÄù¤á¤Æ¡¢ÀèÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
4¥Áー¥à¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡£½éÀï¤òÀ©¤·¡¢J2Éüµ¢¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£7Æü¡¢»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¥Àー¥Óー¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¡Ê²ÏÂ¼·Ä¿ÍÁª¼ê¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤ÏÂÌÌÜ¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¤é¹¶·â¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢åºÎï¤Ê¥´ー¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ç¤â1ÅÀ¤Ï1ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÊÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë¡Ö3¥Áー¥à¾º³Ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤«¡¢5°Ì¤Ê¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¶¤ê¤¤Ã¤Æ½ÐÍè¤ë¾õÂÖ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×
Âç»ö¤Ê½éÀï¤Ï7Æü¡¢¥¢¥¦¥§ーµÜºê¤Ç¸á¸å3»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦