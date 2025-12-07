AKB48²¼Èø¤ß¤¦¡¢¡È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÁªÈ´¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤Î²¼Èø¤ß¤¦¤¬12·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²¼Èø¤Ï¡ÖÂè1²ó¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÁªÈ´¡È¥Ñ¥¤7Æþ¤ê¡É ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¶»¸µ¤¬¿¼¤¯³«¤¤¤¿°áÁõ»Ñ¤Ç¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤ÁªÈ´¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¸þ°æÃÏÈþ²»¡¢ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¢±ÊÌî¶Ü²Â¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¡×¡Ö¿À7Æþ¤ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¤Î¤Ë¾åÉÊ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë´°àú¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²¼Èø¤ß¤¦¡¢¡È¥Ñ¥¤7Æþ¤ê¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡²¼Èø¤ß¤¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
