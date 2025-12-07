ÀéÍÕ¡¡17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢²¦¼ê¡ªÂçµÕÅ¾¡¢¤ï¤º¤«16Ê¬¤Ç0¡½3¤«¤é°ìµ¤4ÅÀ¤Î·à¾¡¡ª13Æü¤ËÆÁÅç¤È·è¾¡
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡ÀéÍÕ4¡½3ÂçµÜ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢J2¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±6°Ì¤ÎÂçµÜ¤ò4¡Ý3¤Ç²¼¤·¤¿¡£13Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÆ±4°Ì¤ÎÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇJ1Éüµ¢¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£3¡Ý3¤Î¸åÈ¾42Ê¬¡¢±¦CK¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎDF²ÏÌî¤¬Æ¬¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤ï¤º¤«16Ê¬¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¡¢1Ëü7074¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏÄÉ¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾20Ê¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Æ±30Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾3Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£Æ±26Ê¬¡¢MF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Î¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿FW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤ò¹ç¤ï¤»¡¢2ÅÀº¹¡£Æ±32Ê¬¡¢±¦¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±38Ê¬¤Ë¤ÏMFÉ±Ìî¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¼«Æ°¾º³ÊÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£11·î29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Çº£¼£¤Ë·×5È¯¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î2°Ì°ÊÆâ¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤º¥ê¡¼¥°Àï3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ç¾¤ÎDFÎëÌÚÂçÊå¤¬¡Ö¤Þ¤À¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¹¬¤»¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¡£ÀéÍÕ¤¬J1Éüµ¢¤Ê¤é¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡×¤Î¤¦¤Á¸½Â¸9¥¯¥é¥Ö¤¬05Ç¯°ÊÍèJ1¤Ë¤½¤í¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼¡Àï¤â¥Û¡¼¥à¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¡¢J1ÉñÂæ¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡¡¢¦É±Ìî¡Ê17ºÐ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÆ±ÅÀ¤Î3ÅÀÌÜ¡Ë¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤Ê·Á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤È°ì¤Ä¾¡¤Ã¤ÆJ1¤ò·è¤á¤¿¤¤¡£