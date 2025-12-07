¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÎSC·Ú°æÂô¤¬½é¾¡Íø¡¡ÌøÂô¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¡×¥ª¥é¥ó¥À¤ò²¼¤·1¾¡1ÇÔ
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î6Æü¡¡¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥í¥¦¥Ê¡Ë
¡¡¸ÞÎØ½Ð¾ì»Ä¤ê2ÏÈ¤òÁè¤¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎSC·Ú°æÂô¤¬7¡½5¤Ç²¼¤·¤Æ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Âè1Àï¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë2¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ»»1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Þ¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤â¡¢SC·Ú°æÂô¤¬½ªÈ×¤Ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£6¡½5¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª10¥¨¥ó¥É¡£Áê¼ê¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡¢2¥¹¥È¡¼¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÃæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÎÌøÂôÍû¶õ¡Ê24¡Ë¤¬ºÇ½ªÅê¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¤Ã¤Æ½éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡ÌøÂô¤ÏÃæ·Ñ¶ÉNHK¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÄ«¤Î»î¹ç¡ÊÊÆ¹ñÀï¡Ë¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ê½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£