¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¡¢M-1²¦¼Ô¤Ç¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¡ÖËÍ°Ê³°¤Î·Ý¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê²¿¤«¤¢¤ë¡×
¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤ÈµÈ½»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÄ«Podcast¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¤ÈµÈ½»¤Î¸ÉÆÈ¥¢¥¸¥È¡Ù¤¬12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÇÛ¿®¡£
ÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç°æ¸ý¤¬¡¢M-1²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ê¤¤¶¯Îõ¤Ê¡È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢µÈ½»¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¿å±Ë¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÏÃÂê¤«¤é¡¢°æ¸ý¤â¡ÖËÍ¤â¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢±Ñ²ñÏÃ¡×¤È¶¦´¶¡£
¤·¤«¤·°æ¸ý¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¼þ¤ê¤Î·Ý¿Í¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤Ê¹â³ØÎò¤À¤·¡¢¡Ê³ØÀ¸»þÂå¤Ê¤É¤Ë¡ËÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î·Ý¿Í³¦·¨¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ°Ê³°¤Î·Ý¿Í¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤éM-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¡ÊM-1²¦¼Ô¡Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÍ¤¬Á´¹ñÂç²ñ½Ð¤Æ¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤è¤ê¤â³ØÀ¸»þÂå¤Îµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ËÆ´¤ì¤ëËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡ÖËÍ¤À¤±²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÃ²¤¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¡¢¼þ°Ï¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯ÎôÅù´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£