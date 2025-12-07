º£µ¨½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÎ´À®¡Ö¥×¥ìー¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Äº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤ÎÂç¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨
¡¡12·î6Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1¥êー¥°ÀïÂè12Àá¤¬³«ºÅ¡£»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÅçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤ÇÂçÀÜÀï¤ò±é¤¸¤ë¤â¡¢92－93¤ÇÀË¤·¤¯¤â¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»°±ó¤Îº´¡¹ÌÚÎ´À®¤¬ÀèÈ¯¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢15Ê¬10ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç7ÆÀÅÀ3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ÇÉé¤Ã¤¿¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¡×¤Î¼£ÎÅ¤¬´°Î»¤·¡¢°ÍÁ³¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ê³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤«¤éÌó7¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹õÀ±¤Ë²ù¤·¤µ¤Ï¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤Ë¥×¥ìー¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼£ÎÅÃæ¤ÏµÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¥Áー¥à¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×ÁÇ¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦º´¡¹ÌÚ¡£¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¹¤´¤¯Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥Áー¥à¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼£ÎÅ¤ÎÎå¤ß¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÇ§¼±¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¼õ¤±¤¿²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¥×¥ìー¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤ÏÌóÂ«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ñ¾ì¤äÇÛ¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û²Ì´º¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Áー¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿º´¡¹ÌÚ¡ª
¡Ú12/6 #B¥êー¥° Âè12Àá GAME1¡Û#»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 🆚 Åçº¬
4Q
ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¡¢#º´¡¹ÌÚÎ´À® Áª¼ê¤¬²Ì´º¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥Áー¥à¤ò¸ÝÉñ❤️🔥#¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE ¤ÇÇÛ¿®Ãæ📡https://t.co/ljPGQs7tLf#¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× pic.twitter.com/SOwWsEzqA7
- »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹🐤🔥SAN-EN NEOPHOENIX (@NEO_PHOENIX) December 6, 2025