FOMARE¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙED¥Æー¥Þ¤Ë¡¡³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤â
¡¡FOMARE¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛFOMARE¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡×¤¬ED¥Æー¥Þ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙËÜÍ½¹ð¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢FOMARE¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¡ÊVo/Ba¡Ë¤Ï¡Ö¹Âç¤«¤ÄÌ¤¤À¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Ç¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡ÈÊÌ¤ì¡É¤½¤·¤Æ¡ÈÍ§¾ð¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿·ã¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢FOMARE¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªFOMARE¤Ï¡¢12·î16Æü¤è¤ê47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢ー¡ØOVER TOUR 25-26¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2026Ç¯5·î22Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ¤ä¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ë¤Æ¡£
¡¦FOMARE¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢FOMARE¤ÎVo/Ba¡¦¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤òÄº¤¤¤Æ±§Ãè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÌ¾¤Ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Âç¤«¤ÄÌ¤¤À¤Ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë±§Ãè¤Ç¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡ÈÊÌ¤ì¡É¤½¤·¤Æ¡ÈÍ§¾ð¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿·ã¤·¤µ¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢FOMARE¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤«¤Ä¼ÀÁö´¶¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÂçÀÚ¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¶Ê¤È¥¢¥Ë¥á¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¹¹¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë