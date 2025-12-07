°¦Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¡ª Ä¶¾®·¿GPS¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼¤¬¥µ¥ó¥³¡¼¤«¤é
¡¡¥µ¥ó¥³¡¼¤Ï12·î1Æü¤Ë¡¢Ä¶¾®·¿GPS¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼¡Ö¤ª»¶Êâ¥í¥¬¡¼2¡×¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï6980±ß¡£
¡¡¡Ö¤ª»¶Êâ¥í¥¬¡¼2¡×¤Ï¡¢ÅÅ¸»¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°ÜÆ°¥ë¡¼¥È¤ò¼«Æ°Åª¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ëÄ¶¾®·¿GPS¥Ç¡¼¥¿¥í¥¬¡¼¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¡¢»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤á¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¡õÄ¶·ÚÎÌ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎGPS¥¢¥×¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡£
¡¡µÏ¿¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢PCÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖGoogle Earth ¥×¥í¡×¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÃÏ¿Þ¾å¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢·ÐÏ©¤ä»þ´Ö¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¡¢»¶Êâ¤ä¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¢Î¹¹Ô¤ÎµÏ¿¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÕÂ°¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¼óÎØ¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤ÏÌó20»þ´Ö¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý40¡ß¹â¤µ15¡ß±ü¹Ô¤21mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï20g¡£
¡ü½Å¤µ¤Ï¤ï¤º¤«20g
