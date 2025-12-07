17Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¡ª¡ª¡¡ÀéÍÕ¤¬3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê

¡¡7Æü¡¢2025 J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡16Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ë½ª»ßÉä¤«¡¢J3¤«¤éJ1¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Ç¯´Ö½ç°Ì¤¬3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀáFCº£¼£Àï¤Ç5¡Ý0¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2¥¯¥é¥Ö¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂÐ¤¹¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤Ç2¡Ý3¤ÈÇÔ¤ì¡¢6°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¡£Æ±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡È2Ï¢¾¡¡É¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀéÍÕ¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ï¡¢³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤ÏMFÅÄ¸ýÂÙ»Î¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK²ÃÆ£Í­µ±¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¤¹¤ë¤È20Ê¬¡¢»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçµÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¤È¡¢¥¨¥ê¥¢º¸¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FWÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬ÂÐ³ÑÀþ¾å¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢MFÀôÉ¢Ü¿¤¬µÍ¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë32Ê¬¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤ÀÂçµÜ¤Ï¡¢DF´Ø¸ý³®¿´¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ø¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â­°ìÁ®¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡0¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÁá¡¹¤ËÂçµÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£48Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Çµõ¤òÆÍ¤­¡¢MF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÂç¤­¤¯¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£

¡¡ºÇÄã¤Ç¤â3ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£71Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î6Ê¬¸å¤Ë¤ÏMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤­»É¤·¤Æ1ÅÀº¹¤Ë¡£17Ç¯Á°¤Î¡¢¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡¢¡È17ºÐ¡É¤ÎFWÉ±ÌîÀ¿¤¬Áê¼êGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë87Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éDF²ÏÌîµ®»Ö¤¬·è¤á¤Æ¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ4¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢·è¾¡Àï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡4¡Ý3¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡20Ê¬¡¡ÀôÉ¢Ü¿¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
0¡Ý2¡¡32Ê¬¡¡´Ø¸ý³®¿´¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
0¡Ý3¡¡48Ê¬¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
1¡Ý3¡¡71Ê¬¡¡¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
2¡Ý3¡¡77Ê¬¡¡¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
3¡Ý3¡¡83Ê¬¡¡É±ÌîÀ¿¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
4¡Ý3¡¡87Ê¬¡¡²ÏÌîµ®»Ö¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë


¡ÚÆ°²è¡Û0¡Ý3¢ª4¡Ý3¡ªÁ´7ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é