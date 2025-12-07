17Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¡ª¡ª¡¡ÀéÍÕ¤¬3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê
¡¡16Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Ë½ª»ßÉä¤«¡¢J3¤«¤éJ1¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£Ç¯´Ö½ç°Ì¤¬3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀáFCº£¼£Àï¤Ç5¡Ý0¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2¥¯¥é¥Ö¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÇÂ¿6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÂÐ¤¹¤ëRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤Ç2¡Ý3¤ÈÇÔ¤ì¡¢6°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¸åÂà¡£Æ±¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢90Ê¬¤Ç·èÃå¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö½ç°Ì¤Î¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡È2Ï¢¾¡¡É¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È20Ê¬¡¢»î¹ç¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿ÂçµÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¤È¡¢¥¨¥ê¥¢º¸¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿FWÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬ÂÐ³ÑÀþ¾å¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢MFÀôÉ¢Ü¿¤¬µÍ¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë32Ê¬¡¢¼«¤é¾·¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤ÀÂçµÜ¤Ï¡¢DF´Ø¸ý³®¿´¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤Ø¤È¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥³¡¼¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡0¡Ý2¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¡¢¼¡¤Î1ÅÀ¤ÏÁá¡¹¤ËÂçµÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£48Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Çµõ¤òÆÍ¤¡¢MF¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤òÂç¤¤¯¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë3ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄã¤Ç¤â3ÅÀ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£71Ê¬¤ËFW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤Î6Ê¬¸å¤Ë¤ÏMF¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ1ÅÀº¹¤Ë¡£17Ç¯Á°¤Î¡¢¡È¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡É¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢83Ê¬¤Ë¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡¢¡È17ºÐ¡É¤ÎFWÉ±ÌîÀ¿¤¬Áê¼êGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë87Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éDF²ÏÌîµ®»Ö¤¬·è¤á¤Æ¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ4¡Ý3¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢·è¾¡Àï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡4¡Ý3¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡20Ê¬¡¡ÀôÉ¢Ü¿¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
0¡Ý2¡¡32Ê¬¡¡´Ø¸ý³®¿´¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
0¡Ý3¡¡48Ê¬¡¡¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë
1¡Ý3¡¡71Ê¬¡¡¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
2¡Ý3¡¡77Ê¬¡¡¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
3¡Ý3¡¡83Ê¬¡¡É±ÌîÀ¿¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
4¡Ý3¡¡87Ê¬¡¡²ÏÌîµ®»Ö¡Ê¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û0¡Ý3¢ª4¡Ý3¡ªÁ´7ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤Á¤é
»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
ÀäÂÐ¤ËÆÀÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë
Âç³°¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÀôÉ¢Ü¿¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/wuVvIGudth
¼é¤ê¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
ÇØ¿å¤ÎÂçµÜ¤¬ÆÍ¤Êü¤¹¡ª
´Ø¸ý³®¿´¤¬»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸Â¤ò¿¶¤ë
ÀèÀ©Ä¾¸å°ìµ¤¤Ë2ÅÀº¹‼️
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/QkfTcQ5mwl
·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë ¥·¥ë¥Ð¤¬±¦Â°ìÁ®
¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÄÉ²ÃÅÀ‼️
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/Rj4MQQAc2M
¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡×¤Ïµ¯¤¤ë¤«— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
µÕ½±¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ª
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤à💥
¥¸¥§¥Õ¤¬È¿·â³«»Ï¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/pJiJAp73Y1
¤³¤³¤Ï¥Õ¥¯¥¢¥ê²¼¤ò¸þ¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤¬±¦Â°ìÁ®
¤µ¤¢¤¢¤È1ÅÀ
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/EMVhzeAaPU
17Ç¯±Û¤·¡Ö¥Õ¥¯¥¢¥ê¤Î´ñÀ×¡×— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
¤¢¤ÎÇ¯¤Ë»º¤Þ¤ì¤¿17ºÐ¤¬ÂçÂçÂç»Å»ö‼️
É±ÌîÀ¿¤¬·Ý½Ñ¥ë¡¼¥×🌈
¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤Ï¿À¤¬¤¤¤¿
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/3kHXoqns7q
¤â¤·¤âËÜÅö¤Î´ñÀ×¤òË¾¤à¤Ê¤é— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 7, 2025
µã¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¤ï¤º¤«16Ê¬¤ÎÂçµÕÅ¾·à
¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÇºÆ¤Óµ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×
²ÏÌîµ®»Ö¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë‼️
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025½à·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÂçµÜ
📺DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/K7AVlTFxCC