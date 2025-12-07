¥¸¥§¥Õ¤¬·àÅª¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¡ª £³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é°ìµ¤¤Ë£´È¯¡ª ÂçµÜ¤Ë£´¡Ý£³µÕÅ¾¾¡¤Á¡ª¡ÚJ£±¾º³ÊPO½à·è¾¡¡Û
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£·Æü¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤ò³«ºÅ¡£¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ç°Ì¤¬£³°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È£¶°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ë¡£14Ê¬¤Ë¤ÏÀéÍÕ¤ÎCK¤ÇÀÐÀîÂçÃÏ¤¬·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂçµÜGK²ÃÆ£Íµ±¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡20Ê¬¤Ë¤ÏÂçµÜ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£»Ô¸¶Íù²»¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀôÉ¢Ü¿¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£VAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÍÌµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ëÂçµÜ¤Ï32Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Á°¤Ç¥«¥×¥ê¡¼¥Ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿´Ø¸ý³®¿´¤¬¼Ð¤áÁ°Êý¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡39Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éÀô¤¬ºÆ¤Ó¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¡£»î¹ç¤ÏÂçµÜ¤Î£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Í¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÂçµÜ¤¬¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£48Ê¬¡¢¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÀéÍÕ¤Ï71Ê¬¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë77Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ83Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÊÆÁÒ¹±µ®¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿É±ÌîÀ¿¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£87Ê¬¤Ë¤Ï²ÏÌîµ®»Ö¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡£´¡Ý£³¡£°ìµ¤¤Î£´È¯¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ë¡£14Ê¬¤Ë¤ÏÀéÍÕ¤ÎCK¤ÇÀÐÀîÂçÃÏ¤¬·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÂçµÜGK²ÃÆ£Íµ±¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡20Ê¬¤Ë¤ÏÂçµÜ¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÄÅµ×°æ¾¢³¤¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£»Ô¸¶Íù²»¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀôÉ¢Ü¿¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£VAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÍÌµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡39Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éÀô¤¬ºÆ¤Ó¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤ÎÈ½Äê¡£»î¹ç¤ÏÂçµÜ¤Î£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Í¥°Ì¤ËÎ©¤ÄÂçµÜ¤¬¤µ¤é¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡£48Ê¬¡¢¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÀéÍÕ¤Ï71Ê¬¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÉâ¤µå¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë77Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ83Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÊÆÁÒ¹±µ®¤Î¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿É±ÌîÀ¿¤¬¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£87Ê¬¤Ë¤Ï²ÏÌîµ®»Ö¤¬µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡£´¡Ý£³¡£°ìµ¤¤Î£´È¯¤Ç»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿ÀéÍÕ¤¬¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸