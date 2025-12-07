TOOBOE¿·¶Ê¡ÖGUN POWDER¡×TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙOP¤Ë·èÄê¡ª¥¢¥Ë¥áPV¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
TOOBOE¤Î¿·¶Ê¡ÖGUN POWDER¡×¤¬2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÂè1¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡ÖGUN POWDER¡×¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´ñ±ï¤ò¥Õ¥¡¥Ëー¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê
º³ºÙ¤Ê°ú¤¶â¤òÈ¯Ã¼¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ëËÜºî¤«¤é¡È²ÐÌô¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖGUN POWDER¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦TOOBOE¡£Âç¤¤ÊÏÄ¤ß¤Î¤¢¤ë»þÀª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤·¤«¤Ê¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´ñ±ï¤ò¥Õ¥¡¥Ëー¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¤ÏÀè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë2·î11Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤ÎTOOBOE¥á¥¸¥ãー2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEVER GREEN¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù¤Ï¡¢¥¨ー¥Æ¥ë¶¯²½¼ê½Ñ¤Ç¡ÔËâ²¦¡Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¦¼Ô¡Ô»à¿À¡Õ¥ä¥·¥í¤¬¼«¾Î¡ØÄï»Ò¡Ù¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¾ë¥öÊö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ËÜ¥¢¥Ë¥á¤ÏÏ¢Â³2¥¯ー¥ë¤Ç¤ÎÁ´¹ñÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍË24:55¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿PV¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TOOBOE¤Ï12·î¤ËÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö´ñºÍ¡×¤ò³«ºÅ¡£12·î15Æü(·î)¤ËÅìµþLIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥º¥Ï¥¤¤ò¾·¤¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌ¼õÉÕÃæ¡£
¢£TOOBOE ¥³¥á¥ó¥È
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖGUN POWDER¡×
2026.02.11 ON SALE
ALBUM¡ØEVER GREEN¡Ù
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÏ¢Â³2¥¯ー¥ë
Ëè½µÅÚÍË24:55～¡¡½ç¼¡Á´¹ñÊüÁ÷
(C)¥Ê¥«¥·¥Þ723¡¿¥í¥±¥Ã¥È¾¦²ñ¡¿¥ê¥¤¥É¼Ò¡¦À½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î¥¯¥º
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOOBOE OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/
¡ØÍ¦¼Ô¤Î¥¯¥º¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://yushanokuzu.com