¡Ú°ìÌë¸ÂÄê¡ÛSAPPORO STREAM HOTEL¤Ç¡ÖChristmas Dinner Buffet 2025¡×³«ºÅ¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡ØSAPPORO STREAM HOTEL¡Ù¤Î7³¬¤Ë¤¢¤ë¡ØBAR & GRILL Splish¡Ù¤Ë¤Æ¡¢°ìÌë¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØChristmas Dinner Buffet 2025¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º
¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ò°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÀÖ¿È¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÀäÌ¯¤Ê²ÐÆþ¤ì¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¹âÍÈ´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¿Í°ì»®¸ÂÄê¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ç³ûÂÜÆù¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤Ï¡¢Äã²¹Ä´Íý¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Æù¤Î»Ý¤ß¤Ë¡¢¿´¤Þ¤Ç¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¤´¤Á¤½¤¦¤ÎÆü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º
ÅâÍÈ¤²¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥ßー¥È¥½ー¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë´ò¤·¤¤ÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤â½¼¼Â¡£²èÁü¡§ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º
¿©¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Æー¥Ö¥ë¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ëÄ¹¤¤¥±ー¥¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¥º
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤è¤ëµ¨Àá¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤â¿©¤ÙÊüÂê¡ª¡¡´Å¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ¾±¤¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
Christmas Dinner Buffet 2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§18:00～21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
Å¹ÊÞ¡§SAPPORO STREAM HOTEL 7³¬¡ÖBAR & GRILL Splish¡×
ÎÁ¶â¡§8,000±ß
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ12%¡¦¾ÃÈñÀÇ10%¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Í½¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÊ¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ÞÎÁ¶â¤ÎÀßÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¤´Í½Ìó¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Ë¡Îá¤Ë¤è¤ê¤ª¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï°ìÀÚ¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¹¤¬¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¡É³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥³ー¥¹¤Ç¤â¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¿©»ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ý
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¿©ºà¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤ò¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£