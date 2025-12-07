¡Ú¤Í¤³Ì¡²è¡Û²æ¤¬²È¤ÎÇ¤Ï¥È¥í¤¹¤®¤ë¡Ä¡ÖÇ¤ÎËÜÇ½¤Ï¤¤¤º¤³¡©¡×ÌîÀ¸¤Î´ª¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¤Î»Ñ¤Ëº¤ÏÇ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
Ãã¥È¥é¤Î¡Ö¥ß¥ë¡×¡¢Çò¹õ¥Ï¥Á¥ï¥ì¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¹õÇ¤Î¡Öºó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î3É¤¤ÎÇ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯Æü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÆ£½ï¥ß¥ë¥«(@mirumirupakupa1)¤µ¤ó¡£¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¡¼¥Ð¥Ö¥í¥°¤äX(µìTwitter)¤ËÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÌ¡²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃîVSÌîÀ¸¤ò¼º¤Ã¤¿Ç¡ª¤½¤ÎÂÐ·è¤Î·ëËö¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
3É¤¤ÎÇ¤È¤ÎÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¡ÖÊì¤µ¤ó¤Ïº£Æü¤âÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¯¡×¡£É½¾ðË¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë3É¤¤Î¸ÄÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢º£²ó¤Ïºó¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÃî¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦1É¤¤ÎÇ¡¢¥Ý¥Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æºî¼Ô¤ÎÆ£½ï¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¤Á¤ã¤ó¤â¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÈà¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë½ÓÉÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Êá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤«¸«¼º¤¦¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¡¢1ÆüÃæ¿²¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¤§¡£¾®¤µ¤¤Ãî¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌîÀ¸¤ò¼º¤Ã¤¿¡×Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¤¿¤Á¤ÏÃî¤òÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Æ£½ï¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡ÖÉÝ¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²ÈÇ¤È¤·¤Æ¤æ¤ë¡Á¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì±þÇ¤Ç¤¹¤·(¾Ð)¡£¼í¤ê¤ÎËÜÇ½¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ°¤¯¤â¤Î¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ß¥ë¤Ï¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦Ãî¤òÊá¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿Ê¬Ãî¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤ÏÍ·¤Ó¤Î°ì´Ä¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÎÎÏ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¿Í´Ö¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Î½ÐÉÔÀº¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤¬¡×¤È¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ÈÇ²½¤¹¤ëÇ¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÊì¤µ¤ó¤Ïº£Æü¤âÀ¤ÏÃ¤ò¤ä¤¯¡×¡£¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æ£½ï¥ß¥ë¥«(@mirumirupakupa1)
