Ê¬¸ü¤¤¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¬¤½¤Ð¤Ë¥É¡¼¥ó¡ª¥É¥ó¥¤Î¡ÈÊÐ°¦¥á¥·¡É¿·ºî¤¬Ì©¤«¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î120ÅÀ¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÐ°¦¥á¥·¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡12·î1Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Ð¡×¡ÊÀÇ¹þ538±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Ð¤Ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡Ä¡Ä¡©½é¤á¤Æ¸«¤«¤±¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤½¤Ð¡ß¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡¡¤½¤Ð¡ßÍñ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡Ö·î¸«¤½¤Ð¡×¡£¤Þ¤¿¤¦¤É¤ó¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍñ¤È¤¸¤½¤Ð¡×¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ò¤½¤Ð¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡Google¤Ç¡Ö¤½¤Ð¡¡¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡×¤È¸¡º÷¤ò¤«¤±¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤½¤Ð²°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÃ±ÉÊ¤Î¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤ß¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤Ð¤â¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤â¡¢½Ð½Á¤¬·è¤á¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð»Â¿·¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤À¤·½Á¤¬À÷¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤Ð¤Ä¤æ¤Ç¥Ò¥¿¥Ò¥¿¤Ë¤·¤Æ¥¸¥å¥ï¥¸¥å¥ï¤Î¶Ì»Ò¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¤¡ª¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Ð¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Î²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¿¤Þ¤Ë¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¡õ´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£Ê¬¸ü¤¤¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¬¡¢¤½¤Ð¤ÎÆ¬¾å¤Ë¥É¥ó¤Ã¤ÈÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ä³¸¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂè°ì°õ¾Ý¤¬²«¿§¤¤¤½¤Ð¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³¸¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÊý¡Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ï¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃÊ¤Ë¤½¤Ð¤È¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤¬¡¢²¼ÃÊ¤Ë¤½¤Ð¤Ä¤æ¤ÈÊ¬¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÄ¾¤Ç¸«¤ë¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶Ì»Ò¤Î¥Ç¥«¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£¥ì¥ó¥¬¡©¡¡¤½¤Ð¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Æ¤¤¤¤ÂåÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡³¸¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¡¢¤Ä¤æ¡¢¤½¤Ð¡¢¶Ì»Ò¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤¿¤é´°À®¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤òÀÚ¤é¤º¤ËËËÄ¥¤ë¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡¶ñºà¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡£¤½¤ì¤«¤é¥Í¥®¡£¤¿¤À¶Ì»Ò¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Ð¤¬¶ñ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Ð¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤«¤±¤½¤Ð¤Ç¡¢ÌÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê½À¤é¤«¤á¡£¾¯¤·¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤æ¤âÇö¤á¤Ç¡¢¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¡£
¡¡¤¿¤À¥á¥¤¥ó¤Ï¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¡£¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤µ¤¨ÈþÌ£¤·¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤·¡ªÂ³¤±¤Æ¶Ì»Ò¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ì»Ò¤Ï½ÄÌó4.5cm¡¢²£Ìó8.5cm¡¢¸ü¤µÌó2.5cm¡£È¤¤Ç»ý¤Ä¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ï¡¢²È¤Ç¤âÅ¹¤Ç¤âÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ý¤Þ¤ó¤Þ¤«¤¸¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ì´¡£È¤¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤é¤º¤Ë¸ý¤Ë±¿¤Ù¤Ð¡¢³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤Ë¤À¤·¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¤ê´Å¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤Ì£¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¿´¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤®¤Ã¤Á¤ê·Ï¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â½½Ê¬´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤æ¤Ë¶Ì»Ò¤ò¿»¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤è¤ê½Ð½Á´¶¤¬Áý¤·¤ÆºÇ¹â¡£Åß¤Î´¨¤µ¤Ë¡¢¤·¤ß¤·¤ß¤Î¶Ì»Ò¤¬Èó¾ï¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Ì»Ò¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÎÂ¿¹¬´¶¤Ã¤¿¤é¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤·´¬¤¶Ì»Ò¤ò¤ª¤«¤º¤Ë¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°¿©¡£
¡¡¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â½½Ê¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¤ë¤È¤ªÊ¢¤â¤·¤Ã¤«¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶Ì»Ò¤ÃÊ¢¤Ç¤¹¡£Ê¬¸ü¤¤¶Ì»Ò¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
