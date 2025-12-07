Å·ÄÅ»Ô½é¤ÎÄê´ü¥É¥í¡¼¥ó·ì±ÕÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È³«ÄÌ¡½Ãæ¹ñ
Å·ÄÅ»Ô¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÄê´ü¥É¥í¡¼¥ó·ì±ÕÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤Î±¿ÍÑ¤¬12·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTR9S¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥¿¡¼·¿ÊªÎ®¥É¥í¡¼¥ó¤Ï¡ÖËÌÅÍ¡Ü5G¡×¥Ç¥å¥¢¥ëÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Î§Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£¹â¤¤ÂÑ´³¾ÄÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï9¥¥í¥°¥é¥à¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¾×·âµÛ¼ý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¡¢2¡Á8ÅÙ¤Î°ìÄê²¹ÅÙ¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·ì±Õ¤ò°ÂÁ´¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó³«ÄÌ¤·¤¿¤Î¤Ï2ËÜ¤ÎÄê´üÀìÍÑ¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢µ¯ÅÀ¤ÏÅ·ÄÅ»ÔÉÍ³¤¿·¶èÅäÝøÃæ±û·ì±Õ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢½ªÅÀ¤Î°ì¤Ä¤ÏÅ·ÄÅ»ÔÂè¸ÞÃæ¿´ÉÂ±¡À¸ÂÖ¾ëÉÂ±¡¤Ç¡¢Èô¹Ôµ÷Î¥¤Ï14¡¥6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏÌó18Ê¬¡£¤â¤¦1ËÜ¤Î¥ë¡¼¥È¤Î½ªÅÀ¤ÏÅ·ÄÅ»ÔÃæ±û»ºÉØ¿Í²ÊÉÂ±¡ÉÍ³¤±¡¶è¤Ç¡¢Èô¹Ôµ÷Î¥¤Ï13¡¥2¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏÌó17Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë