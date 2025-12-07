ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤âµ¤Ç÷¤ÎÁö¤ê¡ªÀÖÀ±»áÂç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¾®Ìî¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó»²²Ã
¡¡ºå¿À¤Î¸µ³°Ìî¼ê¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¡Ê¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂè12²ó¾®Ìî¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤¬7Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¾®Ìî»Ô¤òÈ¯Ãå¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÂ¿¹¹¿·¤Î5817¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÆüËÜµÏ¿¤È¤Ê¤ëÅÐÈÄ50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬½é»²²Ã¡£¥×¥íÌîµå¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤ÈOB¤¿¤Á¤Ç¤Ä¤Ê¤°¥Á¡¼¥à¤ÎÂè2Áö¼Ô¤È¤·¤Æ1¡¦2¥¥í¤òÁö¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¤ë¤³¤È¤ò¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»²²ÃÈñ¤Î°ìÉô¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÀî·½¡¢Á¾Ã«¡¢¤Þ¤¿º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µºå¿À¤Î¸¶¸ýÊ¸¿Î»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£