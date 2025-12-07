Âçºå£Â¤ÎOH¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥°¥Ê¥¹¤¬ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ð¥°¥Ê¥¹¤¬¡ÖSEA GAMES Thailand 2025¡Ê2025Ç¯ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡Ë¡×¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»Ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë～16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025Ç¯¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡£Æ±Âç²ñ¤Ë¥Ð¥°¥Ê¥¹¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Î¥Ð¥°¥Ê¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー¤«¤éÃË»Ò¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¡£¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸å¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Î3¥·ー¥º¥ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçÊ¬»°¹¥¥ô¥¡¥¤¥»¥¢¥É¥éー¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂæÏÑ¥êー¥°¤Ç¤â·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤â¼õ¾Þ¡£2025Ç¯7·î¤ËÂçºå£Â¤Ø¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç9»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥°¥Ê¥¹¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Áー¥à¤ËÈóÂÓÆ±¤À¡£