¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û23°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¡¡»ëÀþ¤Ï´û¤ËÍèµ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¡ÖÌÀÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºJT¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÅÔ¡¡Åìµþ¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡á7002¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡25°Ì¤Ç½Ð¤¿¡È³¤³°ÁÈ¡É¤ÎÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï69¤È¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î23°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¹ñÆâ½éÀï¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀª¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡Öº£Æü¤Î¸åÈ¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÊý¤Ë¤¤¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Ç²ó¤ì¤Æ¡Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤ÇÍèµ¨¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Í½ÁªÍî¤Á9²ó¤ÈÍ¥¾¡¤Ê¤·¡£ÎÉ¤¤¤È°¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤Ç¯¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎËÜ³Ê»²Àï¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÎÌë¤À¤±¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢1¥«·î¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬°ìÈÖÍß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤òÆ¬¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¤¤¿¡£