¡¡À¾Éð¡¦ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Êá¼ê¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤Î£Ï£Â¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±¹»¤Î¸¶ÅÄ±ÑÉ§Á°´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃºÃ«¤Ï¡Ö¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È£Î£Ð£Â¤Ë½êÂ°¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¿°Â¹â¹»»þÂå¤Î²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£±£³¿Í¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¸¶ÅÄ¤µ¤óÄ¹¤¤´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃºÃ«¤ÎÂ¾¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶¤ä¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡¢³ÚÅ·¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¡¢µð¿Í¡¦²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¹Åç¡¦ÀÖ¾¾¿¿¿Í¥³¡¼¥Á¡¢Æ±¹»¤Î£´ÈÖ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µ¹Åç¡¦¹â¶¶Âç¼ù»á¤é¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ»á¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤«¤éÌ¾Ìç¡¦Ê¿°Â¡Ê¸½Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¡Ë¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢£¹£·Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½àÍ¥¾¡¡££²£°£±£´Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¤é¤òÍÊ¤·¡¢¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£