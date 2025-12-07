¡ÖËÜÅö¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿½ñÎàÀ°Íý¥¢¥¤¥Æ¥à¡×3Áª
ROOMIE 2025Ç¯3·î24Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
º£ÅÙ¤³¤½´èÄ¥¤ë¤¾¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬½ñÎà¤ÎÀ°Íý¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËROOMIE¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½ñÎàÀ°Íý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ÖËÜÅö¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿½ñÎàÀ°Íý¥¢¥¤¥Æ¥à¡×3Áª¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤Î¡ÖÊü¤ê¹þ¤à¤À¤±¼ýÇ¼¡×
¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹¤Î¡Ö¼ýÇ¼ÍÑÉÊ ¤³¤Þ¤´¤Þ¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÀÞ¤ê»æ¤ä¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò»Ò¤É¤â¤¬¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡£
¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ãæ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ð¥é¾õ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥ë¤äÊØäµ¤Ê¤É¤Î»¶¤é¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¤³¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ý¥¤¥Ý¥¤Êü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¼ýÇ¼´°Î»¡£
¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤±¤ÐÁ´ÂÎ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢Å¬Åö¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼ê»æ¤ä½ñÎà¡¢ÅÁÉ¼¤Ê¤É¤ÎÀ°Íý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤ÇÉÕäµ¤Ê¤É¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Äø¤è¤¯Àõ¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¼«Î©¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ú¥óÎ©¤Æ´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥Û¥ë¥µ¥Ã¥¯¡×
½ñÎà¤Ã¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆþ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤´¤ÈÄÖ¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¹Í¤¨¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤³¤ì¡£
¥¥ó¥°¥¸¥à¤Î¡Ö¥Û¥ë¥µ¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
³«¤¯¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¾å¤ÎÊý¤ËÆÍµ¯¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÇØÃæÂ¦¤ò¾å¤ÎÆÍµ¯¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
²¼Â¦¤Ï¼õ¤±¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¥Ô¥Ã¥¿¥ê¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä½ñÎà¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡£
¥¿¥Æ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë»È¤¦Ê¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²£¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÉ¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡ª
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥³¥¯¥è¤Î¡ÖA4½ñÎà¤òÆó¤ÄÀÞ¤ê¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×
¤³¤Á¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êA4½ñÎà¤ò2¤Ä¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
A4½ñÎà¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤¿¤á¤ËÂç¤¤¤¥«¥Ð¥ó¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ñÎà¼«ÂÎ¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¾®¤µ¤á¤Î¥«¥Ð¥ó¤Ë¤âA4½ñÎà¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¼«ÂÎ¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥«¥Ð¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
A4½ñÎà¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï3¤Ä¡£
¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢¤á¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª
¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë»Å»ö¤Î½ñÎà¤ÎÃæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢2¤ÄÌÜ¡¢3¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë½ñÎà¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇö¤á¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
ÉÕÂ°¤Î¥ß¥Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢8mm¤Þ¤Ç¤Î¸ü¤µ¤Î¾®Êª¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥ó¤äÉÕäµ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢½ñÎà¤Ë¥á¥â¤·¤¿¤ê°õ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢ÊØÍø¡ª
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
Photo: ROOMIEÊÔ½¸Éô