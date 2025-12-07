ÂÎ½ÅÄ¶²á¢ª´°ÇÔ¥Õ¥ë¥È¥ó¤òÊÆµ¼Ô¤Ï¹óÉ¾¡¡¡Ö·×²èÀ¤Ê¤·¡×¡ÖFat Boy¡×Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»î¹ç¤â¸«¤»¾ì¤Ê¤·
¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬S¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÂÎ½ÅÄ¶²á¢ª»î¹ç¤¬¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¡Ê135¥Ý¥ó¥É¡áÌó61.2¥¥í¡Ë»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥ª¥·¥ã¥¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥Õ¥ë¥È¥ó¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤Ë¤è¤ê¡¢µÞî±³¬µé¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¡£´°ÇÔ¤Î¥Õ¥ë¥È¥ó¤ò¡¢ÊÆµ¼Ô¤â¹óÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬±Ô¤¤¥¸¥ã¥Ö¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇËÝÏ®¡£»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ÂÇ³«¤·¤¿¤¤¥Õ¥ë¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤Ë·ç¤±¤¿¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£È½Äê¤Ï3-0¤Ç¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅö½é¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¡¢²¦¼Ô¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Ë³¬µé¤ò1¤Ä¤¢¤²¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬132¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó59.8¥¥í¡Ë¤È¡¢2¥Ý¥ó¥É¡Ê0.9¥¥í¡Ë¤ÎÂÎ½ÅÄ¶²á¤òÈÈ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤º¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð²¦ºÂËÉ±Ò¡¢¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤âWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤Ï¶õ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢WBC¤¬·×ÎÌ¸å¤Ë²ðÆþ¡£»î¹ç¤ò1³¬µé¾å¤ÎWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤È¤·¤ÆÇ§²Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂÐ±þ¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢¸«¤»¾ì¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ë¤âX¾å¤ÎÊÆµ¼Ô¤Ï¸·¤·¤¤°Õ¸«¤òµ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Çµ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¥à»á¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤¬¡È¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¡ÊFat Boy¡Ë¡É¥Õ¥ë¥È¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍ¥Àª¤À¤È»×¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È»î¹çÃæ¤ËÅê¹Æ¡£ÊÆÀìÌç»ï¡Ö¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤ÇPFP¥é¥ó¥¥ó¥°É¾²Á°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥À¥à¡¦¥¢¥Ö¥é¥â¥Ó¥Ã¥Äµ¼Ô¤â¡Ö¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£·×²èÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¸½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È¤âÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡£º£Ç¯2·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢WBCÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë