¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡Ö¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð Èë½ñ¤«¤é¡È¥«¥×¥ÌÂ«¡í¤â¤é¤¤¾Ð´é
¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¡¢¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÖÂ«¤Ê¤é¤Ì¡È¥«¥×¥ÌÂ«"¤Ë¾Ð´é¡ª
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀèÆüÈë½ñ¤µ¤óÃ£¤¬²ÖÂ«¡Ê¥«¥×¥Ì¡Ë¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÖÂ«¤Ë»÷¤»¤¿¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¤ÎÂ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Ã¤È¤¤¤¦Ç¤¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¢Ç¤°ÊÍèÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Twitter¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤Æü¾ï¤È²¬»³ÀëÅÁ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ä»Ù»ý¼Ô¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë