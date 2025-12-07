¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¡ÊÄó¶¡¡¦¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆü¡¢¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÖÂ«¤Ê¤é¤Ì¡È¥«¥×¥ÌÂ«"¤Ë¾Ð´é¡ª

¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀèÆüÈë½ñ¤µ¤óÃ£¤¬²ÖÂ«¡Ê¥«¥×¥Ì¡Ë¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿Í­Æñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÖÂ«¤Ë»÷¤»¤¿¥«¥Ã¥×¥Ìー¥É¥ë¤ÎÂ«¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

¡¡¡ÖÁ´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Ã¤È¤¤¤¦Ç¤¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¢Ç¤°ÊÍèÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Twitter¤Ç¤Ï°ú¤­Â³¤­Æü¾ï¤È²¬»³ÀëÅÁ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢X¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ä»Ù»ý¼Ô¤Ë¸þ¤±·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë