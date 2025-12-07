¡Úµð¿Í¡Û½Å¿®¿µÇ·²ð»á¤¬¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç»Ê²ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬²¹¸ü¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÄ«£¶»þ¤ËÏ¢Íí¤ò¡Ä¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¤Î½Å¿®¿µÇ·²ð»á¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡¢²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¡¢ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏÆ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ£´Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡ÖÌÛ¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¤ÇÆÈÆÃ¤Î¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Å¤é¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡££²Ç¯Á°¤Ë½Å¿®¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤¯¤È²Î¤Ã¤¿ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤Ç·ë¹½¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ê²£´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬£³·³¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤ËÄ«£¶»þ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤¤âÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯½àÈ÷¤¬¤¹¤´¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥È¤ÇÆþÇ°¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ç»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£