¡ÚÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡ÛÀ¾»³Íº²ð¤¬ÆüËÜ¿Í1°Ì¤ÇMGC½Ð¾ì¸¢¥²¥Ã¥È¡ª¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡×5ÉÃº¹2°Ì¤Ç¾Ð´éÉõ°õ
¡¡¡þÊ¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡Ê¿ÏÂÂæÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¡¢42.195Ò¡Ë
¡¡À¾»³Íº²ð¡Ê31¡á¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬56ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡¢MGC½Ð¾ì¸¢¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤«¤éÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢23¥¥í¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ê¥ó¡¦¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¡¢ºÙÃ«¶³Ê¿¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¤È·ã¤·¤¤ÀïÆ®Áè¤¦¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀèÆ¬¤Î¥¤¥¨¥°¥¾¡¼¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿À¾»³¤Ï¡¢¤ï¤º¤«5ÉÃº¹¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢2028Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸©¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ËÂ³¤¯2°Ì¡£À¾»³¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡£¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤³¤È¤âÆ¬¤Ëµ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀMGC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¡Ö¼«¸ÊµÏ¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2»þ´Ö8Ê¬09ÉÃ¤Ç3°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í2°Ì¡Ë¤ÎºÙÃ«¡¢2»þ´Ö8Ê¬51ÉÃ¤Î4°Ì¡ÊÆ±3°Ì¡Ë¤ÎÂçÀÐ¹ª¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤âMGC¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£