¡¡¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤È½÷Í¥¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¡Ê23¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯¤Ë4²ó¤âË¬¤ì¤ëÂç¹¥¤¤Ê¹ñ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀè½µ¤Ö¤ê¡×¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡£¡ÖÀè½µ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÉáÄÌ¤ËÍè¤Æ¤Æ¡ÄÇ¯4²ó¤°¤é¤¤¡×¤ÈÉÑÈË¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥í¥±¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÅö¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡£Éþ¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡£´Ú¹ñ¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ÎÉþ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤«¡Ê¤òÁª¤Ö¡Ë¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£