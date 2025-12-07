µÆÃÓÍºÀ±¡¡¹Ö±é¤ËÊì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤Ê¤Éµå»ù¾·ÂÔ¡¡Íè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¸Å¾ë¡ÖÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬7Æü¡¢´ä¼ê¸©²Ö´¬»Ô¤ÇºòÇ¯11·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖK.O.H¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2025 winter¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÖÆüÊÆ16Ç¯¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡¢Ìîµå¤ÎÊÑ²½¤È¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î°ã¤¤¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÖµÁ¤Ë¤Ï¼õ¹Ö¼Ô94¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢Êì¹»¡¦²Ö´¬Åì¤Ê¤É¶áÎÙ¤Î¹â¹»¤ÎÌîµåÉô6¹»¤ÈÀ¹²¬ÂçÌîµåÉô¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£Ä°¹Ö¤·¤¿²Ö´¬Åì¤Î¼ç¾¡¦¸Å¾ëÂçæÆÆâÌî¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÍºÀ±¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È½Å¤¤¤â¤Î¤òÂ®¤¯»ý¤Á¾å¤²¤ë¡É¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¸µµð¿Í¤Î¸Å¾ëÌÐ¹¬»á¡Ê49¡Ë¤Î¼¡ÃË¤ÇÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÎºÇÂ®141¥¥íº¸ÏÓ¤ÎèßÃ«·ø¿´Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¤ÎÊý¤ÎÆ°¤¤äÂ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¼´Â¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤ÎÂ¡ÊÆ§¤ß½Ð¤¹Â¡Ë¤ÎÊý¤â½ÅÍ×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÎµåÂ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢µåÂ®¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£Æü¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¤ÏÍè½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¹â¹»ÌîµåÅìËÌÂç²ñ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Æ±Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¤Û¤Ü³ÎÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£