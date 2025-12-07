¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜÃË»Ò¤¬Í¥¾¡¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç11·î30Æü¡Áº£·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò¥ª¡¼¥×¥óÉôÌç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£20¥«¹ñ°Ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¡£4¿Í¾è¤ê¤Î¥´¥à¥Ü¡¼¥È¤Ç·ãÎ®¤ò²¼¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥¥ì¡¼¥¹¤ä¥¹¥é¥í¡¼¥à¤Ê¤É4¼ïÌÜ¤ÎÁí¹çÆÀÅÀ¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Âç°ëÄ®ºß½»¤ÎÀõÌî½Å¿Í´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤Ï¡ÖÇ®ÂÓ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î·ãÎ®¤Ç²á¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¸©ÍÕ»³Ä®¤ÎÃæÌî¾½ÎÉ¼ç¾¡Ê34¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤êµ¤Ç÷¤ò¹þ¤á¤Æ¤³¤°¤³¤È¤òÁ´°÷¤Ç¶¦Í¤·¡¢É½¸½¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë