¡¡ËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï7Æü¡¢»³¸ý¸©ËÉÉÜ»Ô¤Î¥À¥¤¥¥ç¡¼¥Ë¥·¥«¥ï¥¹¥¯¥¨¥¢ÂÎ°é´ÛÁ°¤«¤é¥À¥¤¥¥ç¡¼¥Ë¥·¥«¥ï¥¹¥¯¥¨¥¢Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÀ¾»³ÏÂÌï¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2»þ´Ö7Ê¬49ÉÃ¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®»³ÍµÂÀ¡Ê¥È¡¼¥¨¥Í¥Ã¥¯¡Ë¤¬À¾»³¤«¤é30ÉÃÃÙ¤ì¤Î4°Ì¡£¥ï¡¼¥¯¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥ì¥»¡Ê¤Ò¤é¤Þ¤ÄÉÂ±¡¡Ë¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬58ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÀ¾Â¼Èþ·î¡ÊÅ·Ëþ²°¡Ë¤¬2»þ´Ö25Ê¬54ÉÃ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡À¾»³¤È¾®»³¡¢À¾Â¼¤ÏÆüËÜÎ¦Ï¢¤ÎÄê¤á¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£