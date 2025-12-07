¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆùºÇ¿·¾ðÊó¡×¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊª²Á¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¹â¤Ã!!!¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆùºÇ¿·¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆùºÇ¿·¾ðÊó¡×
¡¡¤¤ó¤Ë·¯¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¶ÚÆù¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¿·¤Î¥¢¥á¥ê¥«¶ÚÆù¾ðÊó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!!¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ½Ð¸ý¤Ë¤¢¤ëcoffee beans¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òºÜ¤»¤Æ¡¢¡Ö¥é¥Æ $7.5¡áÌó1200±ß¡¡Êª²Á¡¢¹â¤Ã!!¡×¡Ö¥Ô¥å¥¢¥Ð¥Ë¥é L 820kcal¡¡¥«¥í¥ê¡¼¡¢¹â¤Ã!!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊª²Á¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö820¥¥í¥«¥í¥ê¡¼??¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬¹â¤Ã!!!¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
