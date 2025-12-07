Ãæ¹ñ£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¶õ¼«µ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¡ÖÆüËÜÂ¦¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¡Ä¡Ö·±Îý³¤¶õ°è¤Ï»öÁ°¤Ë¸øÉ½¡×¤È¼çÄ¥
¡¡¡ÚËÌµþ¡áÅì·Ä°ìÏº¡ÛÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤¬£¶Æü¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆËÉ±Ò¾Ê¤¬¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï£·Æü¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ÈÁ´¤¯¹çÃ×¤·¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂ¦¤ÏÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÎËÇ«¤ÏµÜ¸Å³¤¶®¤ÎÅìÂ¦³¤°è¤Ç´ÏºÜµ¡¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·±Îý¤Î³¤¶õ°è¤Ï»öÁ°¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¼«±ÒÂâµ¡¤¬²¿ÅÙ¤â·±Îý³¤¶õ°è¤ËÀÜ¶á¤·¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤Ë¿¼¹ï¤Ê´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£