¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥¤¥ô¡¦¥Ó¥¹¥Þ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥¹¥Þ¤¬¡Ö¥Ò¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥¯¥é¥Ã¥¯¡ÊÉ÷Á¥¤ËÆþ¤ì¤¿¾Ðµ¤¥¬¥¹¡Ë¡×¤òºÆ¤Ó»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï11·î3Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£
±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¾Ðµ¤¥¬¥¹¡Ê°¡»À²½ÃâÁÇ¡Ë¤ò½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯8·î¤ËÆ±Áª¼ê¤Ï¾Ðµ¤¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òSNS¤ÎSnapchat¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î¹Ô°Ù¤ò¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£²ó¤ÎÆ°²è¤ò¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÄ´ººÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆâÉôÌäÂê¤È¤·¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¥Ó¥¹¥Þ¤Ë¤â¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£