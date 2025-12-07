ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥ÓÂç¶¶&¿¹²¼¤¬³èÌö¤â¡Ä¡Ä¡¡¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¡×Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂÐ¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤Ï»î¹çÃæ»ß¤Ë
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè19Àá¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥óÂÐ¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ï2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¶¶Í´µª¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢33Ê¬¡¢¿¹²¼¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂç¶¶¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤¬ÀèÀ©¡£Âç¶¶¤Îº£µ¨5ÆÀÅÀÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ó¥ó¡¦¥ê¥«¥ë¥É¼ç¿³¤Ï»î¹ç¤Î°ì»þÃæÃÇ¤òÀë¸À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é±«¤ò¤«¤¤À¤·¤¿¤¬¡¢±«¤Ï¹ß¤êÂ³¤¡¢»î¹ç¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¿å¿»¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÆ¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ô¥Ã¥Á¤Ï´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EFLÍý»ö²ñ¤Ï¤³¤ÎÃæ»ß¤ò¼õ¤±¤Æ»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÆ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Â³Êó¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£