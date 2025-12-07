¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼FW¥Ç¥é¥Ã¥×¡¡¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¸ª¤òÉé½ý¤·ºÆÅÙÀïÀþÎ¥Ã¦
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ÂÐ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î°ìÀï¤Ï1-1¤ÎÄË¤ßÊ¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÏÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È5ËÜ¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤È¤½¤ì¤¾¤ìÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤º¡£
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÂè13Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤«¤é3Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎCF¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬ºÆÅÙ¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
30Ê¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹DF¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤¬¥Ç¥é¥Ã¥×¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÈà(¥Ç¥é¥Ã¥×)¤Ï¤Þ¤¿·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÎ¥Ã¦´ü´Ö¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ª¤Î¾õÂÖ¤Ï°¤¤¤è¤¦¤À¡£Èà¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë(¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î)Éé½ý¤Ç2¥«·îÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×