½»µÈ²ñ²ñÄ¹¡¢·×²èÅª»Ø¼¨¤«¡¡ÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù
¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ²ñÄ¹¤Î¾®Àî½¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê72¡Ë¤ä»±²¼ÁÈ¿¥ÁíÄ¹¤é7¿Í¤¬¸Î´Ø¸ùÁ°²ñÄ¹Âð¤«¤é¸½¶â5ÀéËü±ß¤òÅð¤à¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Á°²ñÄ¹Âð¤ÏÌµ¿Í¤Ç¡¢Áë¤¬³ä¤é¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ê¤É¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©·Ù¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤ÏÁ°²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ëµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç·×²èÅª¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤ÏÆ±Æü¡¢¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤é¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¾®ÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀéÍÕ»ÔÆâ¤Î·Ù»¡½ðÁ°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ÎÊý¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¼Ö¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ö·ï¤ÏÁ°²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯5·î31Æü¤«¤é6·î1Æü¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡£