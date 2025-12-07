Àî¸ý½ÕÆà¡ÖÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¥´¥·¥Ã¥×ÊóÆ»¤Ø¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ä¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È½µ´©»ï¤ÎßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤òÉÁ¤¯¡¢ABEMA¿·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£·ÝÇ½¿Í¡¢À¯¼£²È¡¢´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¡¢ÃÏ°Ì¤äÌ¾ÍÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Àä¤¨¤ºÈ¯À¸¤·¤Æ¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¿åÌÌ²¼¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤À¡£·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤òË½¤¯¡¢Í¥½¨¤Êµ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄÁÕ¡Ê¤Ò¤é¤¿¡¦¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤ò±é¤¸¤¿Àî¸ý½ÕÆà¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»öÌ³½êÆÈÎ©¡¢Ì±ÊüÉüµ¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç5Ç¯Á°¤ÎÉÔÎÑ¡õ¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿¤¬Î®½Ð¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù
»É·ãÅª¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡½¡½¸½ºß¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤¯¤ÆÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È»É·ãÅª¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤«¤Ê¤ê¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢µ¼Ô¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤¤¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Îµ»ö¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¹¶ËÉÀï¤ä¶î¤±°ú¤¡¢¿Í¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ëÅ¸³«¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢Àî¸ý¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤òË½¤¯µ¼Ô¡¦Ê¿ÅÄÁÕ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¼ÔÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢µ¼Ô¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢½ñ¤¯¿Í¤Ë¤âÀµµÁ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¡¢¥À¥ì¥È¥¯¤Ê¤Î¡©¡¡¤È»×¤¦µ»ö¤â°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿¿¼Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¯¤Ù¤¤À¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡¢¾ðÊó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë»þÂå¡£¸ÀÍÕ¿¬°ì¤Ä¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÉÝ¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êó¤¸¤ë¤Û¤¦¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ëÂ¦¤âÆñ¤·¤¤»þÂå¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½µ¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤½¤ì¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬»×¤¦¤³¤È¤Ï¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£É½¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢»ö¼Â¡¢¿¿¼Â¤À¤±¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤«¤ì¤¿µ»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤·¤í¤ª¤«¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿ÏÀ¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÈùÌ¯¤Ê¤º¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£²±Â¬¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤¿¤á¤ËÆâÍÆ¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÁÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÌòºî¤ê¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
»ëÄ°¼Ô¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤Î°æ²¬ºé¡Ê¤¤¤ª¤«¡¦¤µ¤¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÌòÊÁ¤È¤¤¤¦¸«¤»Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÁÕ¤Î²áµî¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤Î°Ç¤òË½¤¤¿¤¤Æ°µ¡¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ë¤â¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ÈË½¤¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤À¤±¤Î·ù¤ÊÅÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ïç¥¤ËÍî¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢100¡ó¶¦´¶¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¯¡¼¥ë¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ºé¤òÀú¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä±éµ»¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¼Ô¤Ï¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ã¸¡¹¤È½Í¡¹¤ÈÌµ´¶¾ð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬ÉÝ¤¤¤·¡¢¥à¥«¤Ä¤¯¡£¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸«¤»Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼Æºé¥³¥¦¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö»ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Éð»Î¤ß¤¿¤¤¤Êº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡½¡½¼Æºé¥³¥¦¤µ¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤«¤¿¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¼Æºé¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÑÛ¤È¤·¤Æ¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶¦±é¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¼Æºé¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©»ö¤â´Þ¤á¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£»ø¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Éð»Î¤ß¤¿¤¤¤Êº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»°ÆüË·¼ç¤ÇË°¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Æºé¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
À²Ã³²¤Ê¤É¤Î¸½¼Â¤Ç¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤âÁêÅö³Ð¸ç¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»£±ÆÃæ¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«ÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»£±Æ´ü´Ö¤¬3¥«·î¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ç³ð¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï£²²ó¤¯¤é¤¤¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¸«¤É¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡¢SNS¤ÇÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ1¤Ä¤Ç¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤«µ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ß¤Ë»ëÄ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§»á²ÈÍµ»Ò
¼Ì¿¿¡§You Ishii